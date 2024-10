Dopo il successo dell'anno scorso, Costa Crociere sceglie ancora l'aeroporto di Cagliari per il suo charter diretto in Guadalupa: domani un volo intercontinentale Alitalia decollerà dal principale aeroporto della Sardegna e farà rotta sui Caraibi senza scali intermedi.

L'aereo che partirà a pieno carico - e senza transiti - sarà un Airbus 330 della compagnia di bandiera italiana con 277 posti totali tra Business Class ed Economy. Il trasferimento dei vacanzieri sardi a Pointe-à-Pitre, porto d'imbarco della loro crociera, durerà circa 10 ore.

Dopo una settimana di navigazione alla scoperta di Antille, Repubblica Domenicana, Isole Vergini e Antigua, i crocieristi rientreranno a Cagliari, domenica 25, con un altro volo diretto Alitalia.

La conferma della rotta caraibica precede quelle dei collegamenti charter no-stop per Dubai che Costa ha programmato dall'Aeroporto di Cagliari per febbraio e marzo 2015; in via di definizione ulteriori voli in grado di ridurre disagi e attese per i crocieristi sardi che potranno evitare di far scalo in altri aeroporti nazionali ed esteri prima di partire in vacanza.

Parallelamente e in ottica di destagionalizzazione, l'aeroporto di Cagliari potrà diventare l'hub per i turisti italiani e stranieri che sceglieranno di imbarcarsi su una delle 15 crociere Costa in partenza quest'anno dal porto del capoluogo sardo ad aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre.

Notizie positive, dunque, per l'aeroporto gestito da Sogaer che ha archiviato il 2014 con 3.629.284 passeggeri e un trend positivo di flussi di traffico.