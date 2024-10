È atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto di Genova proveniente da Alghero un Falcon 50 con a bordo due gemelli di appena quattro mesi in imminente pericolo di vita e bisognosi di cure immediate presso l'ospedale pediatrico Gaslini del capoluogo ligure.

La missione, su richiesta della Prefettura di Sassari, è stata coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice AM, che ha disposto il decollo di uno degli equipaggi in prontezza H24 per questo genere di esigenze.

I due bimbi, che hanno viaggiato in braccio ai genitori, sono stati assistiti durante il volo da un'equipe medica che li ha poi accompagnati con ambulanza al Gaslini.