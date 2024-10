Un Falcon 900 dell'Aeronautica Militare, proveniente da Alghero, ha portato a Genova, ieri sera, una bimba di 7 anni in imminente pericolo di vita e in attesa di cure urgenti presso l'ospedale "Gaslini".

La Sala Situazioni di Vertice, del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, ha disposto il decollo di uno degli equipaggi in prontezza H24 per questo genere di esigenze, su richiesta della Prefettura di Sassari.

Presso la città sarda, la paziente, accompagnata dai genitori, è stata imbarcata insieme ad un'equipe medica per assisterla e monitorarla durante il volo e fino all'arrivo a Genova, per il successivo trasporto via terra all'ospedale. Il velivolo è partito e rientrato a Ciampino, sede del 31° Stormo, dove prestano servizio gli equipaggi di pronto impiego.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita.

Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.