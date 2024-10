In Sardegna

“C'è un solo volo in Europa che decollerà all'1.45 di stanotte, mentre era previsto per le 21.50. È quello da Fiumicino per Cagliari". E' quanto scrive nel cuore della notte il parlamentare sardo Mauro Pili durante la sua lunga attesa nell'aeroporto di Fiumicino per il rientro a Cagliari. Il volo era previsto per le 21.50, ma a causa di un ritardo è partito intorno alle 3 di notte.