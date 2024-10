La scorsa settimana è decollato dall’aeroporto di Alghero il primo volo del nuovo collegamento per Basilea operato dalla compagnia EasyJet.

Questo nuovo collegamento per Basilea, assoluta novità per il Nord Ovest Sardegna, sarà operato 2 volte alla settimana sia nel mese di luglio che nel mese di agosto e “rappresenta una ulteriore conferma dell’impegno di EasyJet sul territorio sardo e, più in particolare, sullo scalo algherese”, sottolinea la Sogeaal.

Con l’inserimento di questa nuova rotta, easyJet porta la propria offerta presso l’aeroporto di Alghero ad un totale di 7 destinazioni: Milano Malpensa, Venezia e Napoli sul fronte nazionale e Londra (annuale), Berlino, Ginevra e Basilea sul fronte internazionale.

“Siamo molto soddisfatti del rapporto di collaborazione con easyJet, operatore tra i più importanti sul mercato europeo e partner fondamentale per Sogeaal. L’apertura di questa nuova tratta conferma l’impegno del vettore sul nostro scalo e sul territorio del Nord Ovest Sardegna e auspichiamo possa essere foriera di ulteriori sviluppi nel prossimo futuro.” Commenta Fabio Gallo, CFO & Business Development Director SOGEAAL.