Due velivoli Falcon 900 dell'Aeronautica Militare sono stati impegnati nella giornata di ieri in una serie di voli ambulanza sia sul territorio nazionale sia per rimpatri di connazionali dall'estero.

Lo fa sapere una nota dell'Aeronautica che spiega che "il primo ha riguardato un bimbo di cinque giorni di vita che su richiesta della Prefettura di Cagliari è stato trasportato d'urgenza in mattinata dal capoluogo sardo allo scalo romano di Ciampino, da dove è stato poi trasferito all'Ospedale Bambino Gesù".

"Lo stesso equipaggio, uno di quelli in prontezza H24 per questo genere di esigenze, - spiega ancora la nota - è ripartito poi nel pomeriggio sempre alla volta di Cagliari per imbarcare un altro neonato destinato in questo caso all'IRCSS Policlinico di San Donato Milanese.

Il velivolo del 31° Stormo è poi ripartito dall'aeroporto di Linate e sta rientrando sulla base stanziale di Ciampino, dove tornerà a disposizione per altre eventuali esigenze".