A partire dal 25 marzo Olbia collegata con Milano Malpensa, Napoli, Verona, Torino e Venezia, che si aggiungono a Bologna, Roma e Milano Linate. Vacanze pasquali: 11.000 passeggeri in volo da e per Olbia Costa Smeralda Olbia.

Con l’arrivo della primavera decollano i voli per l’aeroporto Olbia Costa Smeralda, pronto ad accogliere i turisti aprendo ufficialmente in quest’occasione la stagione primavera-estate2018.

PASQUA. A partire dal 25 marzo Olbia è collegata con Milano Malpensa, Napoli, Verona e Torino, Venezia, che si aggiungono a Bologna, Roma e Milano Linate, offerte tutto l’anno. Durante le prossime vacanze pasquali, fra il 28 marzo e il 3 aprile, Air Italy prevede di trasportare da e per Olbia 11mila passeggeri. La linea che vedrà il maggior numero di turisti in arrivo si riconferma la Milano Linate-Olbia, che in alcune date offrirà fino a 14 voli fra andata e ritorno. Con l’inizio di aprile l’isola si riapre ai turisti che guardano ai voli Air Italy come ponte per uno short break nella Sardegna “slow”. Un’offerta imperdibile per gli amanti dello sport e dell’esercizio fisico, ma anche per chi semplicemente trova una ragione di viaggio nella bellezza dei paesaggi colorati primaverili e nella tranquillità che regna sovrana in questo angolo di paradiso.

A fare da cornice, per chi non avesse il coraggio di tuffarsi nell’acqua smeraldina o non fosse propenso ad arrampicarsi su un monte per ammirare le mille sfumature di blu e di bianco della costa, c’è un’offerta enogastronomica unica nel panorama nazionale, adatta a tutti i palati e che non si può fare a meno di assaporare. A loro Air Italy dedica i voli plurisettimanali in partenza dal 25 marzo fra Olbia e Milano Malpensa (Sabato e Domenica), Napoli (Giovedì, Venerdì, Domenica, Lunedì), Torino, Verona e Venezia (Venerdì, Domenica e Lunedì).

ESTATE. L’alta stagione si aprirà a fine maggio, con l’incremento delle frequenze dei voli avviati in aprile, che diventano tutti giornalieri e l’aggiunta di due linee internazionali per Olbia da Londra Gatwick (da 26 maggio il Sabato, Domenica e Lunedì) e Mosca Domeodedovo (ogni Sabato dal 2 giugno) e infine di Bergamo (dal 1° luglio). Nella prossima stagione primavera - estate 2018 Air Italy servirà 11 aeroporti con voli diretti da e per Olbia Costa Smeralda, delle quali 9 nazionali e 2 internazionali; su queste rotte saranno in servizio degli aeromobili Boeing B737, con una configurazione da 189 posti sui voli nazionali e di 14 posti in business e168 ineconomy sui voli internazionali.