Tre uomini sono finiti in manette nella notte a Quartu Sant'Elena. Secondo quanto trapelato avrebbero avuto intenzione di introdursi in un appartamento per compiere una rapina, ma gli uomini della Squadra mobile erano lì ad attenderli.

Sempre secondo indiscrezioni gli agenti si appostavano da circa un mese in via Marconi dopo aver notato che alcuni personaggi già noti alla Squadra mobile frequentavano la strada stazionandovi specialmente nelle ore serali e notturne.

Per questo, su disposizione del dirigente Roberto Pititto, gli agenti hanno effettuato una serie di appostamenti fino a che la scorsa notte hanno individuato i tre che sono stati fermati e perquisiti prima che entrassero in azione. Avrebbero avuto con sé pistole giocattolo e delle corde.

I particolari dell'operazione saranno illustrati in tarda mattinata nel corso di una conferenza stampa in Questura.