Ieri a San Sperate, a conclusione di indagini scaturite dalla denuncia presentata da una 42enne del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di truffa aggravata un 31enne napoletano, residente a Benevento, non nuovo a imprese simili.

Questi, dopo aver ricevuto dalla denunciante la somma di 198 euro per l'acquisto di una playstation posta in vendita su Ebay, avrebbe omesso di spedire la merce, rendendosi irreperibile.

I carabinieri sono andati a verificare a chi fosse intestata la carta magnetica ricaricabile su cui erano confluiti i soldi e a chi fosse intestato l’indirizzo di posta elettronica sul quale sono avvenuti i contatti preliminari al pagamento. Sarebbero così risaliti a un IBAN e a una persona che potrebbe aver venduto più volte quella playstation, senza averla mai spedita a nessuno.