Eppur si muove. Grazie al contratto di apprendistato, i primi cinque mesi del 2017 hanno visto l'assunzione di 932 lavoratori under 30. E' un dato che imprime ottimismo nella sede di Confartigianato Sardegna considerato un incremento del 56.2% rispetto al medesimo periodo.

Il risultato è il frutto di una attenta analisi effettuata dall'associazione di categoria sarda sulla base dei database dell'Inps.

“Questo contratto è un canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro – spiega il Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Antonio Matzutzi – rivolto ai lavoratori tra i 15 e i 29 anni, che si concretizza con l’apprendimento pratico e tecnico professionale”.

Nonostante ciò, il numero degli occupati continua a calare e rispetto a dieci anni fa il tasso di disoccupazione (42,0%) è più alto di 18,7 punti. La quota di Neet, giovani che non studiano e non lavorano, (24,2%) è maggiore di 6,3 punti rispetto alla quota rilevata nel 2006 (30,5%).

Ottimismo parte, dal 2014 è in atto un’inversione di tendenza della dinamica del tasso di disoccupazione e del peso dei Neet: il primo rispetto a tre anni fa risulta inferiore di 2,2 punti e il secondo di 3,7 punti.

Apprendistato, dunque, coma antidoto alla disoccupazione. “Anche nell’Isola c’è una forte necessità di mantenere allineata la qualità dell’offerta e della domanda di lavoro – sottolinea Matzutzi – per questo, a livello Nazionale, stiamo lavorando affinché il Governo rilanci questa “palestra” in cui i giovani lavorano e studiano, magari cominciando dal rifinanziamento dello sgravio contributivo totale nei primi 3 anni di contratto, per le assunzioni degli apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti”.

Per Confartigianato è, quindi, fondamentale rendere meno costose le assunzioni dei giovani, a partire sin dalla prossima Legge di Bilancio in linea con quanto emerge dalla Nota di aggiornamento del Documento di Finanza Pubblica. Secondo questo documento, il Governo starebbe ragionando su uno sgravio contributivo triennale per le assunzioni dei giovani fino a 29 anni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, con un dimezzamento della quota dei contributi.