Stava svolgendo dei lavori di potatura sopra un grosso albero. All’improvviso un 50enne di San Giovanni Suergiu, ha perso l’equilibrio ed è volato giù dalla pianta.

L’uomo è però atterrato su un palo di ferro provocandosi una ferita profonda a un braccio. Un’equipe del 118 è arrivata sul posto e dopo un primo esame ha ritenuto opportuno far intervenire l’elisoccorso.

Il 50enne, che è stato trasferito al Brotzu di Cagliari, non ha mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.