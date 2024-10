Una 46enne di Sinnai è finita in una scarpata sulla SS 125 var all'altezza di Muravera.

La donna era a bordo della sua Mini One quando ha perso il controllo finendo contro una banchina in cemento e poi fuori strada cappottadosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito.

La conducente è stata soccorsa e trasportata in ambulanza da volontari 118 al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato per gli accertamenti e le cure del caso. Non è in pericolo di vita.