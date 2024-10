Voci di Maggio, la manifestazione organizzata dagli Istentales, si svolgerà a Sassari l’uno e il due giugno e promette ancora una volta di calamitare l’attenzione e il coinvolgimento di migliaia di persone. I contenuti sono stati presentati questa mattina nei locali della Camera di Commercio di Sassari nel corso di una conferenza stampa presieduta dal Presidente Gavino Sini che ha marcato l’importanza dell’evento per la città e per tutto il comparto produttivo.

L’Assessore regionale del Turismo Francesco Morandi si è lungamente soffermato sul valore di Voci di Maggio, che mette in rete un sistema ricco e complesso di professionalità e iniziative che oltre a garantire cultura e spettacolo, muovono economia e incidono nell’offerta turistica che deve crescere e tendere alla qualità. “Il progetto è ambizioso a siamo in tanti a crederci – ha sottolineato l’assessore Morandi – i risultati non possono che essere all’altezza delle aspettative”. Elogi per il nuovo cd degli Istentales che “tratta temi vicini alla gente, intercettando la realtà”.

“La città di Sassari ha dimostrato di essere all’altezza di grandi eventi che mettono a dura prova un’organizzazione che sa rispondere con adeguata competenza – ha sottolineato Norma Pelusio, Capo di Gabinetto e dirigente del Settore Sviluppo locale, politiche culturali e marketing turistico – il successo della Cavalcata Sarda, che si è conclusa da poche ore, ne è una dimostrazione. Sapremo valorizzare l’evento organizzato dagli Istentales che chiude un fortunatissimo maggio sassarese”.

Giuliano Marongiu, presentatore degli appuntamenti in programma (musica, tradizione, moda e spettacolo), ha ricordato che i grandi nomi della musica hanno sempre scelto di ritornare a Voci di Maggio, elencando i protagonisti che si sono alternati sul palco nelle varie edizioni: Pierangelo Bertoli, Roberto Vecchioni, Modena City Ramblers, Nomadi, Elio e le Storie Tese, Valerio Scanu, Dolcenera per citarne alcuni. Quest’anno il cast si arricchisce con la presenza di Eugenio Finardi, Paola Turci, Tullio De Piscopo, Alberto Bertoli e altri, tra cui Antonella Ruggiero, che nel corso di MODA DI MAGGIO (in programma il 2 giugno), indosserà l’abito confezionato dalla sartoria Demodè di Ittiri in esclusiva per Bagella.

Gigi Sanna tocca le corde della solidarietà con il mondo del lavoro in difficoltà: “La mia soddisfazione è parlare con quelli che dopo aver esposto i prodotti, tornano a casa soddisfatti di aver potuto guadagnare qualcosa” e con le vittime dell’alluvione di novembre, “si sono spenti i riflettori ma la gente della Gallura e del resto della Sardegna non ha ancora risolto i suoi problemi. Hanno perso la casa e non hanno più niente. Dobbiamo dare la sveglia a chi si è dimenticato di loro”.

Annuncia la presenza di 50 bambini sul palco, che frequentano una scuola elementare di Olbia. Canteranno con gli Istentales per ricordare il piccolo Enrico, morto annegato tra le braccia del padre: “Una canzone non restituisce la vita, ma può risvegliare la coscienza di chi fa finta di non sentire”.