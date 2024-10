“Stiamo facendo le opportune verifiche per risalire all'autore del video, dopodiché prenderemo le opportune decisioni”. A comunicarlo è lo studio legale di Fabri Fibra.

Al centro della questione il video lo spot elettorale del candidato sindaco per il centrodestra alle comunali di Sassari, Gavino Mariotti, rettore dell'Università di Sassari.

Nel video pubblicato nei giorni scorsi sui canali web di Mariotti, e rimosso dopo poche ore, il rettore passeggia per il centro della città accompagnato da una canzone rap con la voce che sarebbe di Fabri Fibra che invita al voto, creata con l'intelligenza artificiale. "Hey bro, il magnifico rettore dell'Università, Gavino Mariotti, è candidato sindaco alle prossime elezioni di giugno", dice la voce. "Move your mind. Diamoci sopra una ics, fai splendere questa Sassari magnifica, che sballo", incita lo spot mentre scorrono le immagini della città ripresa dall'alto con un drone. Lo spot in poche ore è diventato virale, ripreso anche da numerose trasmissioni radiofoniche del circuito nazionale e da riviste specializzate del panorama musicale. Ma con un effetto boomerang: una valanga di commenti negativi che ridicolizzavano l'iniziativa e che hanno scatenato una marea di meme ironici con il rettore in versione giovane rapper. Tanto che lo spot è stato ritirato dai canali ufficiali, ma continua a girare sui social.

Tramite l'agenzia About, che cura la comunicazione di Fabri Fibra, lo studio legale dell'artista ha dichiarato a Sardegna Live: "Stiamo facendo le opportune verifiche per risalire all'autore del video, dopodiché prenderemo le opportune decisioni".