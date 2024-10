Gran finale ad Orani per Pantheon Eventi 2013 con un doppio appuntamento durante il prossimo week end che avrà per protagonisti Vladimir Luxuria e I Barbariciridicoli.

A un mese e mezzo dal grandissimo successo riscosso a Pantheon con il suo spettacolo Si sdrai per favore, favorevolmente impressionata dal calore del pubblico della rassegna e per suo espresso desiderio, ritorna infatti ad Orani VLADIMIR LUXURIA per la presentazione del suo ultimo romanzo L’Italia Migliore. La manifestazione, con la presenza dell’autrice, è prevista per venerdì 1 dicembre alle ore 20,00 presso l’Auditorium comunale e sarà presentata dal giornalista e scrittore Giacomo Mameli, mentre gli attori della Compagnia I Barbariciridicoli daranno voce ad alcuni passi del romanzo. Organizza l’Assessorato alla Cultura del Comune di Orani insieme alla Compagnia I Barbariciridicoli.

Per sabato 14 dicembre, sempre alle ore 20,00 e all’Auditorium Comunale, è prevista invece la chiusura di Pantheon Eventi 2013 con il debutto della nuova produzione della Compagnia I Barbariciridicoli, lo spettacolo I fiori mi facevano starnutire con la prima regia firmata per I Barbariciridicoli dalla nuova collaboratrice artistica Anna Maria Destefanis e l’interpretazione di Lina Manai.

Per info: www.barbariciridicoli.it 393.9013607