Al via domenica la cinque giorni di “Vivi il Parco”. Bilanciano il diritto alla socialità con il contenimento del rischio di contagio epidemiologico da Covid-19. Ma soprattutto, i parchi cittadini sono luoghi del cuore di Cagliari, capaci di fondere insieme bellezza e conoscenza, con percorsi sportivi, animali, punto ristoro e tanto verde costellato d'arte e monumenti, non sono naturalistici.

Di oggi la presentazione “Vivi il Parco”, la cinque giorni (6, 8, 13, 20 e 27 dicembre 2020) di escursioni, reading multimediali e letterari, piantumazione d'alberi, allestimento aiuole, esposizioni d'arte, passeggiate naturalistiche, laboratori, rievocazioni storiche, mostre di cani e gatti, sport, conferenze e giochi, tra Giardini Pubblici, Parco Ex Vetreria (Pirri), Parco della Musica, Parco di Terramaini e Parco di San Michele.

“Vivi il Parco - ha sottolineato Paola Piroddi, assessora al Verde pubblico incontrando i giornalisti nella splendida cornice della Passeggiata Coperta del Bastione di Saint Remy – è una manifestazione che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte degli uffici, sia nella fase organizzativa che nella fase di preparazione con numerosi interventi di manutenzione delle numerose e pregevoli aree verdi comunali”. Importante la collaborazione con Regione e Fondazione di Sardegna, e il fattivo contributo dell'associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e del Touring Club Italiano – Sardegna, presenti ciascuna con un proprio rappresentante, all'incontro con la stampa.

Il programma (più sotto) “destinato ad adulti e bambini, famiglie, amanti della natura, appassionati di passeggiate, sostenitori del turismo sostenibile e del verde, amanti degli animali – ha aggiunto l'assessora Piroddi - rientra nell’ambito delle manifestazioni della candidatura del Comune al concorso della Commissione Europea denominato “European Green Capital 2023”, titolo conferito ogni anno a una città europea per il suo impegno a favore della sostenibilità ambientale”.

E a partire da domenica 6, sino al 27 dicembre, “Vivi il Parco” toccherà cinque aree verdi Cagliari: Giardini Pubblici, Parco Ex Vetreria (Pirri), Parco della Musica, Parco di Terramaini e Parco di San Michele. “Tanti quanti le dita di una mano”, ha detto il consigliere Marcello Polastri. “la mano tesa alla città per avvicinare ancora di più i cittadini ai supi preziosi parchi”.

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle procedure di prevenzione anti Covid, hanno assicurato gli organizzatori. Per questo, si svolgeranno in modo individuale, non prevedono il contatto diretto fra le persone e verranno condotte nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, grazie anche all'aiuto della tecnologia, QR Code e i telefonini personali che sapranno raccontare la storia dei parchi.

“Nel corso della manifestazione saranno realizzate altre 30 casette per i gatti”, ha concluso l'esponente dell'Esecutivo Truzzu. “Il benessere degli animali è tra le priorità dell'Amministrazione comunale che prossimamente potrà disporre di un nuovo veterinario”. Allo studio anche la somministrazione di antiparassitari nelle colonie feline cittadine.

All'incontro di questa mattina di venerdì 4 dicembre 2020, anche l'agronomo Claudio Papoff. Iniziati quasi in concomitanza con la recente Giornata nazionale degli alberi (21 novembre 2020), “il Comune - ha spiegato il dirigente comunale - sta portando avanti diversi interventi di messa a dimora di alberi nelle scuole, nelle aree verdi e nei parchi. In tutto saranno circa 3.000”. Intanto, procedono le attività per completare il Parco degli Anelli nel quartiere Sant'Elia, una sorta di terrazza verde sul mare di circa 15 ettari.

VIVI IL PARCO

CALENDARIO ATTIVITA’

6 dicembre - Giardini Pubblici

MATTINA

Escursione nel Parco in compagnia degli esperti Franco Saba, Paolo Scarpellini, Carlo Torchiani e Antonino Soddu Pirellas

Giardini pubblici - illustrazione del circuito del verde storico di Cagliari di cui i giardini pubblici sono nodo importante di unione tra terrapieno e l’Orto Botanico e luogo della trasformazione tra il passato storico militare e quello civile attuale. Monumentalità delle alberature.

Reading multimediale. Durante gli itinerari di visita sono previste brevi soste per leggere dei brani di storia del luogo. Il percorso audio e d’animazione sarà realizzato nel rispetto del distanziamento covid fornendo ai partecipanti, previamente registrati, un QR code per collegarsi direttamente a un sito web per ascoltare a distanza di sicurezza la narrazione.

Attività di piantumazione di 6 alberi con la collaborazione del servizio giardini del Comune, i volontari aiuteranno i ragazzi e i loro genitori a mettere a dimora sei alberelli della macchia mediterranea provenienti dal vivaio comunale. Si svolgerà la pratica della adozione dell’albero con la consegna di un attestato e l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello.

Allestimento di sei aiuole floreali con le specie scelte dai partecipanti alle escursioni.

Esposizione di un poster con foto storiche dei luoghi.

Passeggiata naturalistica nel Parco, visita guidata alla scoperta dei tesori arborei e floreali in compagnia degli esperti.

(in collaborazione con LEGAMBIENTE)

Laboratorio “Uno strano Prurito”

in tempi di pandemia, l’attenzione alla corretta igiene è diventata prioritaria per salvaguardare la nostra salute… il laboratorio offre ai partecipanti l’occasione per consolidare la conoscenza delle giuste norme igieniche

Le attività saranno svolte su due turni da 20 bambini per gruppo. Target di riferimento : scuola primaria

due turni orari: ore 10: 00 - 11:00 e ore 11:30 12:30

(in collaborazione con Sole Soc. Coop. Soc)

Giornata dell'antica Roma: rievocazione storica con personaggi in costume - Giochi della tradizione

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Impronte Invisibili, Tana Di Bau, Coromeo, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Reading letterario a cura di Roberto Brughitta

POMERIGGIO

Giornata dell'antica Roma: rievocazione storica con personaggi. - Giochi della tradizione

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Impronte Invisibili, Tana Di Bau, Coromeo, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

8 dicembre - Parco Ex Vetreria

MATTINA

Escursione nel parco in compagnia degli esperti Antonio Soddu e Stefano Pira

il Parco della Vetreria conserva ancora le tracce del carattere industriale della zona.

Reading multimediale. Durante gli itinerari di visita sono previste brevi soste per leggere dei brani di storia del luogo. Il percorso audio e d’animazione sarà realizzato nel rispetto del distanziamento Covid fornendo ai partecipanti, previamente registrati, un QR code per collegarsi direttamente a un sito web per ascoltare a distanza di sicurezza la narrazione.

Attività di piantumazione di 6 alberi con la collaborazione del servizio giardini del Comune, i volontari aiuteranno i ragazzi e i loro genitori a mettere a dimora sei alberelli della macchia mediterranea provenienti dal vivaio comunale. Si svolgerà la pratica della adozione dell’albero con la consegna di un attestato e l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello.

Allestimento di sei aiuole floreali con le specie scelte dai partecipanti alle escursioni.

Esposizione di un poster con foto storiche dei luoghi.

Passeggiata naturalistica nel Parco, visita guidata alla scoperta dei tesori arborei e floreali in compagnia degli esperti.

(in collaborazione con LEGAMBIENTE)

Laboratorio “A come Api”

Le api svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi in quanto insetti impollinatori insostituibili. A come Api porterà i partecipanti a calarsi nel ruolo di queste incredibili lavoratrici

Le attività saranno svolte su due turni da 20 bambini per gruppo. Target di riferimento : scuola primaria

due turni orari: ore 10: 00 - 11:00 e ore 11:30 12:30

(in collaborazione con Sole Soc. Coop. Soc)

Giornata di promozione dello Sport, presentazione delle discipline sportive e degli allenamenti individuali stabiliti dalle Federazioni sportive per le discipline del basket, pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, pattinaggio, equitazione (passeggiata con il pony), ecc. in collaborazione con istruttori federali e Associazioni sportive. Le attività dinamiche individuali saranno a numero chiuso e prevedono la registrazione dei partecipanti su sito www.pgsardegna.it, Sarà garantito il rispetto di tutti i protocolli anti COVID.

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Tana di Bau, Coromeo, Happy Bau, La Strada Verso Casa, Impronte Invisibili, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Reading letterario a cura di Gianluca Medas

POMERIGGIO

Giornata di promozione dello Sport, presentazione delle discipline sportive e degli allenamenti individuali

stabiliti dalle Federazioni sportive per le discipline del basket, pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, pattinaggio, equitazione (passeggiata con il pony), ecc.

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Tana di Bau, Coromeo, Happy Bau, La Strada Verso Casa, Impronte Invisibili, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

13 dicembre – Parco della Musica

MATTINA

Escursione nel parco in compagnia degli esperti Vincenzo Tiana e Antonello Angioni

Il Parco della Musica- dovrebbe richiamare alla memoria il paesaggio agrario della zona. Fino agli anni ’60 in quel luogo c’era una grande fattoria anche con una vasca d’acqua, contermine all’istituto agrario Duca degli Abruzzi e dal lato di Via Can di San Marco c’era il vivaio comunale.

Reading multimediale. Durante gli itinerari di visita sono previste brevi soste per leggere dei brani di storia del luogo. Il percorso audio e d’animazione sarà realizzato nel rispetto del distanziamento covid fornendo ai partecipanti, previamente registrati, un QR code per collegarsi direttamente a un sito web per ascoltare a distanza di sicurezza la narrazione.

Attività di piantumazione di 6 alberi con la collaborazione del servizio giardini del Comune, i volontari aiuteranno i ragazzi e i loro genitori a mettere a dimora sei alberelli della macchia mediterranea provenienti dal vivaio comunale. Si svolgerà la pratica della adozione dell’albero con la consegna di un attestato e l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello.

Allestimento di sei aiuole floreali con le specie scelte dai partecipanti alle escursioni.

Esposizione di un poster con foto storiche dei luoghi.

Passeggiata naturalistica nel Parco, visita guidata alla scoperta dei tesori arborei e floreali in compagnia degli esperti.

Conferenza: Funzione educativa delle feste degli alberi

(in collaborazione con LEGAMBIENTE)

Laboratorio: “Natura in un Click”

ha lo scopo di esplorare le potenzialità, o semplicemente di scoprirle, della macchina fotografica che tutti abbiamo abitualmente in tasca:lo Smartphone.

Le attività saranno svolte su due turni da 20 ragazzi per gruppo. Target di riferimento : ragazzi Scuola secondaria di primo grado. due turni orari: ore 10: 00 - 11:00 e ore 11:30 12:30

(in collaborazione con Sole Soc. Coop. Soc)

Giochiamo in sicurezza – Saltiamo con i supereroi

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Tana di Bau, Coromeo, Happy Bau, Amico Mio, La Strada Verso Casa, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Reading letterario a cura di Gianluca Medas

POMERIGGIO

Giochi del passato e della tradizione – Giochi musicali (giochiamo con la voce e con strumenti autocostruiti)

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Tana di Bau, Coromeo, Happy Bau, Amico Mio, La Strada Verso Casa)

20 dicembre – Parco di Terramaini

MATTINA

Escursione nel parco in compagnia degli esperti Vincenzo Tiana e Carlo Torchiani

Parco di Terramaini – illustrazione della trasformazione del grande stagno naturale di Terramaini luogo simbolo della zona paludosa che ha dato vita al Toponimo di Pauli Pirri.

Reading multimediale. Durante gli itinerari di visita sono previste brevi soste per leggere dei brani di storia del luogo. Il percorso audio e d’animazione sarà realizzato nel rispetto del distanziamento covid fornendo ai partecipanti, previamente registrati, un QR code per collegarsi direttamente a un sito web per ascoltare a distanza di sicurezza la narrazione.

Attività di piantumazione di 6 alberi con la collaborazione del servizio giardini del Comune, i volontari aiuteranno i ragazzi e i loro genitori a mettere a dimora sei alberelli della macchia mediterranea provenienti dal vivaio comunale. Si svolgerà la pratica della adozione dell’albero con la consegna di un attestato e l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello.

Allestimento di sei aiuole floreali con le specie scelte dai partecipanti alle escursioni.

Esposizione di un poster con foto storiche dei luoghi.

Passeggiata naturalistica nel Parco, visita guidata alla scoperta dei tesori arborei e floreali in compagnia degli esperti.

Conferenza: Funzione ecologica dei parchi, difesa dall’inquinamento atmosferico

(in collaborazione con LEGAMBIENTE)

Laboratorio Uno strano Prurito

Le attività saranno svolte su due turni da 20 bambini per gruppo. Target di riferimento : scuola primaria

due turni orari: ore 10: 00 - 11:00 e ore 11:30 12:30

(in collaborazione con Sole Soc. Coop. Soc)

Risveglio nel parco – Giornata nuragica: rievocazione storica con personaggi. Laboratori creta, cuoio, pane

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Tana di Bau, Coromeo, Impronte Invisibili, Amico Mio, La Strada Verso Casa, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Reading letterario a cura di Gianluca Medas

POMERIGGIO

Giornata nuragica: rievocazione storica con personaggi; Giochiamo in sicurezza / Giochi del passato e della tradizione (in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Tana di Bau, Coromeo, Impronte Invisibili, Amico Mio, La Strada Verso Casa, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

27 dicembre – Parco San Michele

MATTINA

Escursione nel parco in compagnia degli esperti Stefano Pira, Antonino Soddu, Silvano Piras

Parco di San Michele - Luogo di rappresentazione del sistema dei Colli con le caratteristiche geo morfologiche dell’area cagliaritana. Il parco è dominato dal Castello di S. Michele che testimonia secoli di dominazioni. Illustrazione delle tante feste degli alberi che hanno contribuito a piantumare il colle.

Reading multimediale. Durante gli itinerari di visita sono previste brevi soste per leggere dei brani di storia del luogo. Il percorso audio e d’animazione sarà realizzato nel rispetto del distanziamento covid fornendo ai partecipanti, previamente registrati, un QR code per collegarsi direttamente a un sito web per ascoltare a distanza di sicurezza la narrazione.

Festa degli alberi – con piantumazione in collaborazione del servizio giardini del Comune, i volontari aiuteranno i ragazzi e i loro genitori a mettere a dimora sei alberelli della macchia mediterranea provenienti dal vivaio comunale. Si svolgerà la pratica della adozione dell’albero con la consegna di un attestato e l’apposizione di un cartellino sul tronco dell’alberello.

Allestimento di sei aiuole floreali con le specie scelte dai partecipanti alle escursioni.

Esposizione di un poster con foto storiche dei luoghi.

Passeggiata naturalistica nel Parco, visita guidata alla scoperta dei tesori arborei e floreali in compagnia degli esperti.

(in collaborazione con LEGAMBIENTE)

Conferenza: Il verde e Fauna dei Parchi - caratteristiche attuali, criticità e prospettive

(a cura del Servizio Parchi Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari)

Laboratorio “A come Api”

Le api svolgono un ruolo essenziale negli ecosistemi in quanto insetti impollinatori insostituibili. A come Api porterà i partecipanti a calarsi nel ruolo di queste incredibili lavoratrici

Le attività saranno svolte su due turni da 20 bambini per gruppo. Target di riferimento : scuola primaria

due turni orari: ore 10: 00 - 11:00 e ore 11:30 12:30

(in collaborazione con Sole Soc. Coop. Soc)

Giornata Medievale: rievocazione storica con personaggi Orienteering

(in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Impronte Invisibili, Amico Mio, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Reading letterario a cura di Roberto Brughitta

POMERIGGIO

Giornata Medievale: rievocazione storica con personaggi. Danze medievali, scherma medievale, tiro con l'arco (in collaborazione con PGS Ente Promozione Sportiva)

I nostri amici a 4 zampe: mostra e adozione di cani e gatti, agility dog e pet terapy

(in collaborazione con Associazioni animaliste: Impronte Invisibili, Amico Mio, Movimento Animalista Sardegna, Faberaus)

Escursioni e Laboratori su prenotazione:

tel. 070491272

email: info@assoentilocali.it