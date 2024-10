È stato siglato questa mattina a Palazzo Ducale a Sassari con la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus per contrastare l'isolamento sociale, migliorare gli indicatori della salute, facilitare l’accesso ai servizi pubblici e ridurre i fattori di rischio legati ad eventi avversi, come l'emergenza caldo/freddo e le epidemie influenzali.

“Viva gli Anziani! Una città per gli anziani è una città per tutti”, questo il nome del programma, è promosso e sviluppato in diverse città italiane, con il sostegno di Enel Cuore Onlus.

Alla firma erano presenti il sindaco di Sassari Nicola Sanna, l'assessora alle Politiche sociali e pari opportunità Pina Ballore,il dirigente del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità Mario Mura, Olga Madaro e Francesca Scambia per la Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus, Andrea Savona per Enel Cuore Onlus. Presenti, inoltre, Mariella Cadoni e Rita Diez in rappresentanza di Emergency e Suor Annamaria Floris in rappresentanza di Caritas.

Il progetto, che si rivolge alla popolazione anziana ultraottentenne residente nel territorio di Sassari, mira a intercettare le situazioni di fragilità, ad attivare e rafforzare le reti di supporto, ad assicurare la collaborazione tra i referenti locali della Comunità e i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali per facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini e favorire la gestione condivisa delle situazioni.

Tra le altre finalità, quella di sensibilizzare il territorio sui temi della fragilità legata alla terza età e sul valore della comunità nelle strategie di intervento proposte, a promuovere e sostenere eventi e iniziative per animare il territorio, a valorizzare la partecipazione attiva della popolazione e sviluppare processi di invecchiamento attivo, a creare sinergie tra gli attori impegnati a diverso titolo in favore della popolazione anziana in un'ottica di condivisione e integrazione.