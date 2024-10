E' stato pubblicato questa sera sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, sotto la voce Trasparenza, l'elenco dei 317 fra ex consiglieri regionali e loro eredi beneficiari di vitalizi, beneficio cancellato da questa legislatura. Gli importi netti oscillano fra i 828 euro mensili (pagati all'ex onorevole Elia Corda), e i 5.585 euro (riconosciuti ad Isauro Baghino).

All'ex presidente del Consiglio regionale Claudia Lombardo (Fi), 41 anni, spettano 5.129 euro netti al mese. La lista, la cui pubblicazione era stata annunciata ieri dal presidente Gianfranco Ganau, compare in ordine alfabetico. La sezione Trasparenza riporta le regole che disciplinano il trattamento economico degli attuali 60 consiglieri regionali, i vitalizi per gli ex (ne hanno diritto solo gli onorevoli fino alla scorsa legislatura) e la pubblicazione della situazione patrimoniale.

Compare anche la disciplina dell'assegno di fine mandato, che spetta comunque a ogni consigliere regionale alla fine del suo incarico in base a una quota mensile della propria indennita' lorda versata ogni mese. E' consultabile, inoltre, il regolamento della cassa di previdenza.

Fra i beneficiari dei vitalizi figurano gli eredi di circa 75 ex consiglieri deceduti e una quindicina di onorevoli indagati o condannati. L'elenco, inoltre, include molti nomi eccellenti: il presidente della Fondazione Banco di Sardegna ed ex parlamentare Pd Antonello Cabras (gia' presidente della Regione), cui spettano 3.837 euro netti, l'ex sottosegretario alla Sanita' nel governo Letta, Paolo Fadda (Pd), beneficiario di un assegno di 5.578 euro, l'attuale sindaco di Olbia Gianni Giovannelli (gia' consigliere regionale di Fi), con 1.929 euro, e il suo predecessore Settimo Nizzi (2.040 euro); il padre di Claudia Lombardo, Salvatore (che con 2.589 euro riceve meno della figlia); il presidente dei Rossomori Gesuino Muledda (5.336 euro); il commissario della Provincia del Medio Campidano Pasquale Onida (5.368 euro), l'ex presidente della Regione Federico Palomba (2.592 euro), gia' parlamentare ed ex segretario regionale dell'Idv; l'ex prefetto di Cagliari e questore di Nuoro Antonio Pitea (1.830 euro); gli ex presidenti del Consiglio regionale Efisio Serrenti (4.570 euro), Gian Mario Selis (4.573) e Giacomo Spissu (3.820 euro); l'attuale presidente dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro (3.826 euro); il commissario liquidatore dell'Igea, societa' in house della Regione, Giovanni Battista Zurru (5.213 euro).