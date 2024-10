In Sardegna

Il sostituto procuratore della Repubblica di Cagliari Gaetano Porcu ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader di Unidos e deputato ex Pdl Mauro Pili nell'ambito dell'inchiesta sulle visite in carcere al presidente del Cagliari Massimo Cellino, detenuto al Buoncammino lo scorso febbraio.