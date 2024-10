Il Capo della Polizia - Direttore Generale di Pubblica Sicurezza, oggi a Cagliari. Il Prefetto Franco Gabrielli ha fatto visita alla Questura di Cagliari e al Reparto Mobile Sardegna. Ad accoglierlo il Questore Pierluigi d’Angelo e il dirigente del Reparto Mobile, Adriana Cammi.

Per l'occasione ha incontrato le donne e gli uomini della Polizia di Stato ringraziandoli per l’impegno profuso a garantire la sicurezza dei cittadini, che continua tuttora incessante, in particolare in questa emergenza sanitaria.