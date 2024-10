"Due parole e pure di sconforto", così Pietro Pittalis, capogruppo di Fi commenta la visita del presidente della Regione, Francesco Pigliaru, nel Nuorese.

"A certificare la distanza lunare della Giunta regionale dalla realtà - prosegue Pittalis - è l'assoluta genericità delle analisi e degli impegni politici: solo parole, sempre le stesse, buone per tutte le occasioni e per tutti i territori. Neppure l'ombra di una scelta politica originale o dei colpi di bacchetta magica promessi in campagna elettorale. La Giunta intende realmente sostenere il nuorese? Allora almeno eviti il penoso gioco delle tre carte con cui prima hanno bloccato progetti già ideati e finanziati per poi presentarli come nuovi dopo un bando a sportello, pensato solo per contrabbandare come proprio il lavoro altrui. Quali sono le idee della Giunta regionale? Quali sono le risorse per il Nuorese? Quale iter politico-amministrativo si propone? Per il momento, il risultato è zero. Non vorremmo - ha concluso Pittalis - che domani qualcuno scaricasse la colpa sull'addetto stampa del presidente della Regione o sulla segretaria che non lo ha avvisato che oggi si sarebbe recato a Nuoro".