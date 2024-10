VISITA DI S.S. PAPA FRANCESCO A CAGLIARI DOMENICA 22 settembre 2013

Raccomandazioni ai pellegrini e alla cittadinanza per l’afflusso in città

Al fine di migliorare e razionalizzare al massimo sia il flusso dei veicoli che i parcheggi della città, si forniscono le seguenti indicazioni:

Prevedendosi un intenso traffico sulle strade interne ed esterne alla città di Cagliari, già in parte sottoposte a numerosi divieti e limitazioni in vista dell’evento, si suggerisce agli abitanti della c.d. area vasta(Cagliari e hinterland)di utilizzare prioritariamente il mezzo pubblico per gli spostamenti, limitando l’uso del mezzo privato alle sole situazioni di emergenza. Qualora si sia comunque costretti all’impiego del mezzo privato, sarà opportuno farlo razionalizzandolo al massimo e quindi trasportando più persone contemporaneamente.

Chi dovrà pertanto raggiungere i diversi siti indicati nel programma, soprattutto in autobus o con la propria autovettura, dovrà mettersi in viaggio in tempo utile per raggiungere Cagliari, sfruttando i percorsi ed i parcheggi che di seguito sono suggeriti e, quindi, calcolare anche i probabili spostamenti finali, a piedi ovvero con autobus urbano e navetta che saranno attivati e/o potenziati sin dalle ore 5,30 del mattino; ciò al fine di raggiungere in tempo utile, rispetto agli orari stabiliti, i siti di incontro con il Papa. Infatti chi sarà provvisto di un pass (prenotato e in consegna presso tutte le parrocchie della Sardegna) per ciascuno degli eventi previsti dovrà necessariamente raggiungere il rispettivo varco di ingresso/settore entro l’orario indicato nello stesso pass, orario oltre il quale lo stesso ingresso verrà chiuso. In particolare: In Largo Carlo Felice, per l’incontro con il mondo del lavoro, l’ingresso nei settori sarà consentito dalle ore 6,30 alle ore 8,00

Presso il Santuario N.S. di Bonaria, per la Santa Messa, l’ingresso nei settori sarà consentito dalle ore 6,30 alle ore 8,45/9.00 (secondo i settori)

In Largo Carlo Felice, per l’ incontro con i giovani, l’ingresso nei settori sarà consentito dalle ore 15,00 alle ore 15,30.

Chi sarà invece sprovvisto di pass non potrà accedere alle zone organizzate in settori, ma, compatibilmente con le chiusure in atto ed i transennamenti (non assolutamente valicabili), potrà muoversi liberamente a piedi negli spazi liberi e non riservati, sia lungo gli itinerari di spostamento del corteo papale, sia nelle zone interessate dai singoli eventi. Il largo Carlo Felice, ad esempio, dispone di capienti spazi dedicati al pubblico non in possesso di pass, sia per l’incontro con il mondo del lavoro della mattina, che per l’incontro con i giovani nel pomeriggio.

La Santa Messa di Bonaria si potrà seguire senza pass sia nel Largo Carlo Felice che nello spazio all’aperto della Fiera, attraverso la proiezione televisiva dai maxischermi.