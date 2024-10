Il leader del M5s Bebbe Grillo ha effettuato una visita lampo a Porto Torres, comune sassarese amministrato dai pentastellati, incontrando il sindaco, Sean Wheeler, e i consiglieri comunali ma anche alcuni cittadini davanti al municipio. "I nostri sindaci sono onesti - ha detto fra l'altro Grillo - ma è difficile amministrare avendo tutti contro".

"Stiamo lavorando anche per risolvere i problemi di Porto Torres - ha spiegato parlando con alcuni abitanti del centro, come hanno riportato i quotidiani sardi - ma siamo soli. A Roma, a Torino sono tutti contro di noi. Non avete idea di cosa significhi amministrare avendo tutti contro. Governo e Regioni fanno di tutto per ostacolarci, negando una autorizzazione o ritardando una firma".

Un incontro proficuo quello svoltosi in municipio anche per consolidare l'impegno della maggioranza consiliare. "Non è semplice risolvere i problemi che ci hanno lasciato decenni di malgoverno - ha detto anche Grillo, ripartito poco dopo - è impossibile mettere le cose a posto in pochi mesi. Ora però siamo al governo delle città e posso dire che i nuovi amministratori adesso non rubano".