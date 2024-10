E' polemica a Sassari per la decisione del Consiglio dei docenti della Direzione scolastica dell'Istituto onnicomprensivo 'San Donato' di Sassari, assunto su proposta della dirigente Patrizia Mercuri, di non effettuare l'incontro per la benedizione natalizia tra gli alunni e il vescovo monsignor Paolo Atzei nei locali della scuola.

La direzione ha optato per un incontro in chiesa o in locali della curia.

''La decisione della dirigente scolastica Patrizia Mercuri di rifiutare la visita del vescovo di Sassari monsignor Paolo Atzei - dice il fondatore di Movimento Cristiano, il consigliere regionale della Sardegna Marcello Orrù - per la tradizionale benedizione natalizia è un fatto gravissimo e vergognoso e dimostra l'assoluta mancanza di buon senso da parte di un'autorità scolastica che dovrebbe avere ben chiaro il proprio ruolo di guida di tutti gli studenti. Non è integrazione questa ma solo la provocazione di una docente faziosa e militante''.

''La dirigente - dice Orrù - ha creato un precedente gravissimo che manca di rispetto alla città di Sassari , alla sua tradizione di grande legame con la Chiesa e la religione cattolica, e soprattutto manca di rispetto ai ragazzi e alle loro famiglia. La professoressa andrebbe destituita dal suo incarico immediatamente''.