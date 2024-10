Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cagliari il 2 ottobre prossimo per l'inaugurazione dell'anno anno accademico 2017-2018 dell'Università del capoluogo sardo. La notizia è stata ufficializzata dallo stesso Ateneo. Questa mattina c'è stato un sopralluogo del suo entourage - cerimoniale e scorta presidenziale - per verificare le condizioni di sicurezza dei locali di via Università. L'esito sarebbe stato positivo.

Mattarella, a quanto si è apprende, avrebbe raccolto l'invito partito qualche mese fa proprio dall'Ateneo cagliaritano. Nessuna dichiarazione da parte della rettrice Maria Del Zompo, ma dall'Università trapela una grande soddisfazione per la visita del presidente. Il capo dello Stato si tratterrà a Cagliari tutta la mattina, poi nel pomeriggio dovrebbe trasferirsi a Ghilarza per le celebrazioni dell'Anno Gramsciano.