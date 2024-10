Visita storica in Sardegna per il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Pinjing che si fermerà meno di 24 ore sull'asse Cagliari-Pula.

Il numero uno di Pechino atterrerà intorno alle 14.30 all'aeroporto di Elmas. Da qui il corteo presidenziale farà tappa a Nora per una visita al sito archeologico, poi si sposterà al Forte Village di Pula, che sarà la base operativa sua e della delegazione di rappresentanti del governo al seguito.

Xi Pinjing incontrerà il premier italiano Matteo Renzi - anche lui in visita in Sardegna nelle stesse ore - il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e gli imprenditori sardi. Sarà proprio il governatore ad accogliere il presidente cinese. Ancora non è sicuro ma una delegazione di Pechino potrebbe anche far visita al Parco tecnologico di Pula, dove il colosso cinese Huawei collabora con il Crs4 allo sviluppo di progetti di ricerca legate alla tecnologia Smart e Safe City.

Gli incontri con la Giunta regionale serviranno proprio a suggellare il rapporto che lega la Sardegna alla Cina. In serata vertice con Renzi nelle stanze del Forte Village, e poi la cena ufficiale tra presidenti.

La partenza è prevista la mattina di giovedì 17. In occasione della visita di uno degli uomini più potenti del mondo, misure di sicurezza eccezionali: resteranno chiuse al traffico le strade attorno a Cagliari, tra l'aeroporto e Pula. Sul percorso ci sarà un imponente schieramento di tutte le forze dell'ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia stradale e Municipale.