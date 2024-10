Visita ufficiale al Comando Militare Autonomo della Sardegna del nuovo Prefetto di Cagliari, la Dott.ssa Giuliana Perrotta che è stata accolta al suo arrivo dal Comandante Generale di Corpo d’Armata Claudio Tozzi.

Dopo la resa degli onori del picchetto in armi, la Dott.ssa Perrotta si è intrattenuta con il Generale Tozzi in un breve cordiale incontro, durante il quale sono stati affrontati i diversi argomenti legati alla presenza dell’Esercito nel Capoluogo sardo.

Il Generale Tozzi ha sottolineato come “La presenza militare nell’isola è una realtà storica e fondamentale per la Sardegna, nonché, un importante riferimento per le rappresentanze locali” e, nel riaffermare l'impegno profuso per il consolidamento dei già ottimi rapporti esistenti tra le due Istituzioni, ha illustrato al Prefetto Perrotta, le peculiari attività che il Comando militare è chiamato a svolgere sul territorio della Regione Sardegna.

Al termine della visita, che si inquadra nell’ambito di attività di reciproco scambio tra le diverse Istituzioni presenti in Sardegna, il Prefetto Perrotta, ha rivolto il suo più cordiale saluto a tutto il personale militare della città di Cagliari e della Provincia.