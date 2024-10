La Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri scelta l’11 novembre 1949 e il cui moto araldico è da sempre “Fedele nei Secoli”. Una fedeltà che i Carabinieri d’Italia garantiscono con costanza alle istituzioni e alla popolazione.

Nel corso del mese di novembre sono state numerose le celebrazioni su tutto il territorio nazionale e regionale. Sabato 24 novembre la Compagnia dei Carabinieri di Isili ha scelto di festeggiare la Santa patrona nel piccolo Paese di Esterzili, sede di uno degli 11 comandi di stazione. La scelta è ricaduta sul paese barbaricino per due nobili motivi. Il primo riguarda la volontà di dare continuità al progetto di condivisione di ogni singola ricorrenza dell’Arma con i cittadini dei 14 comuni facenti parte della giurisdizione della compagnia di Isili. Il secondo motivo è legato ad una scelta effettiva e intima. Il piccolo paese di Esterzili, che sorge ai piedi del monte Santa Vittoria, lo scorso giugno ha prematuramente perso la sua Sindaca Giovanna Melis. L’Arma ha voluto così ricordarla nel suo paese natio, dove ha operato con sacrificio e dedizione per diversi anni, mettendo a disposizione di ogni singolo esterzilese la sua persona e la sua conoscenza. Un impegno e una fedeltà quotidiani, accompagnati da un amore sviscerale per Esterzili e gli esterzilesi che è stato il motore di tutta la sua attività come amministratrice.

Alla cerimonia, oltre al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Esterzili Davide Monni, hanno partecipato i colleghi della Compagnia di Isili, dei paesi vicini, i familiari del Sindaco e l’intera comunità di Esterzili. Una manifestazione che si è distinta per semplicità, omaggiata dalle voci del Coro Fra Antonio Maria da Esterzili e dalla costante collaborazione della Pro Loco del paese.