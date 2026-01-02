Nella serata di ieri, 1 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari, arrestado un 34enne residente in città.

Il provvedimento scaturisce dalla querela depositata nei primi giorni del mese di dicembre da una familiare convivente con l'uomo, che aveva denunciato di essere rimasto vittima di ripetute vessazioni, offese, minacce e aggressioni anche fisiche che l'avrebbero indotta a trasferirsi presso l’abitazione di conoscenti.

La denuncia aveva portato all’attivazione della procedura prevista dal cosiddetto Codice Rosso e all’immediato avvio delle indagini da parte dei Carabinieri. Le verifiche svolte dai militari avrebbero consentito di ricostruire un quadro indiziario ritenuto rilevante dall’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente disposto la misura cautelare.

L’uomo è stato accompagnato in caserma e poi trasferito tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.