Avviare gli uomini responsabili di maltrattamenti nei confronti delle compagne e delle ex lungo un percorso di cambiamento e assunzione di responsabilità, in modo da prevenire e arginare il fenomeno. È l'obiettivo del protocollo d'intesa, denominato "Zeus" firmato oggi tra la questura di Oristano e il CAM, il centro di ascolto per uomini maltrattanti.

L'accordo è stato sottoscritto dal questore, Giuseppe Giardina e dalla presidente del CAM Sardegna, Nicoletta Malesa. "L'obiettivo - spiegano dalla questura - è quello di intervenire direttamente su chi opera violenza, al fine di prevenire ed arginare episodi che spesso degenerano in veri e propri reati penali".

Il CAM Sardegna che si avvale di un equipe di lavoro multidisciplinare comunicherà con la Questura di Oristano in merito al percorso dell'uomo.

"L'accordo siglato rappresenta un traguardo fondamentale nella lotta al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne - evidenzia Nicoletta Malesa - si sono appena celebrati in Sardegna i funerali di un'altra donna vittima di femminicidio: non si può, e non si deve abbassare la guardia, la violenza sulle donne è un fenomeno trasversale che ci riguarda tutti. Questa giornata rappresenta un altro tassello nella determinazione di azioni concrete che vanno portate avanti ogni giorno, instancabilmente".