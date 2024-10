E’ stato presentato questa mattina a Porta Terra il programma delle iniziative contro la violenza sulle donne. Alla conferenza erano presenti il sindaco Mario Bruno, l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Cavazzuti, il Segretario Generale del Comune di Alghero Luca Canessa, la presidente della Commissione Pari Opportunità, Speranza Piredda, Alessandra Sento ed Emiliano Di Nolfo della Società Umanitaria, le referenti delle associazioni che operano sul territorio e organizzano gli eventi. “Una serie di manifestazioni culturali che coinvolgono la città – ha detto il primo cittadino - per far diventare tutti testimonial protagonisti della campagna, ma soprattutto diventare promotori tutto l’anno di azioni positive, di comportamenti quotidiani affinché diventi normalità, con le nostre azioni, il concetto di parità assoluta tra uomo e donna”. Il Comune di Alghero ha fatto propria la campagna dell'Anci ( "CAMPAGNA 365 GIORNI NO" ) raccolta in una carta di intenti dal Comune di Torino. L'Amministrazione, con il Comitato unico di Garanzia, l’organo istituzionale preposto a garantire la parità di genere all’interno dell’Ente, e la Commissione Pari Opportunità, ha organizzato gli eventi con il coinvolgimento della Rete delle Donne, delle Associazioni e dei Comitati di Quartiere, la Fidapa. Gli appuntamenti iniziano il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con la mostra “Ho detto NO” a cura della rete delle Donne, nella Torre di San Giovanni, in Largo San Francesco alle ore 17,00. Dal 25 novembre al 2 Dicembre presso gli atelier del Quarter sarà aperta la mostra fotografica “Oltre l’orizzonte…” a cura di Fihavanna amici del Madagascar. Ancora sabato 25 novembre dalle 09,30, la Fidapa presenta in Largo San Francesco “Il Foglio Bianco”, una raccolta di frasi contro la violenza. Mercoledì 29 novembre alle 18,00 la Società Umanitaria presenta nella sala conferenza del Quarter alla presenza della regista Elisabetta Lodoli, la proiezione del film “Ma l’amore c’entra?”. Giovedì 30 novembre alle 19,00 presso il centro sociale Impegno Rurale di Santa Maria La Palma, a cura dell’omonima associazione, verrà proiettato il film “La vita possibile” di Ivano de Matteo. Ancora giovedì 30 novembre, alle 17,30, presso la sala Rafael Sari di via Carlo Alberto, organizzata dalla Libreria Il labirinto, ci sarà la presentazione del libro “La faccia oscura della luna” di Tonino Serra. Venerdì 1 Dicembre, alle ore 17,30 nella sala conferenze del Quarter, a cura di Vetera et Nova e Rete delle Donne di Alghero, si terrà un convegno dal tema “E gli uomini? Non violenti si diventa”. Per concludere, sabato 2 dicembre alle ore 17,00 al Teatro Civico il Comitato Unico e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Alghero presentano il convegno “Conciliazione vita e lavoro- PER L’UNIONE EUROPEA È UN DIRITTO” nel corso del quale il Segretario Generale del Comune di Alghero Luca Canessa illustrerà il Piano Triennale delle azioni positive. “Il Comune di Alghero inizia da subito a mettere in campo azioni positive – ha annunciato l’Assessora alle Politiche Sociali Angela Cavazzuti – e infatti tra pochi giorni compariranno in città i parcheggi rosa. Aree di cortesia, nei pressi di ospedali, Asl, scuole materne ed elementari, centro storico, dove funziona il senso civico e la sensibilità dei cittadini nei confronti delle donne in stato di gravidanza e dei neogenitori con prole fino ad un anno di età, ai quali viene riservato apposito stallo di sosta”.