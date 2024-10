In relazione alla ricorrenza della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il personale della Polizia di Stato è stato invitato a partecipare a diversi incontri e/o convegni, programmati a Cagliari e provincia, incentrati sulla tematica in argomento.

Inoltre, sulla scia di quanto già positivamente sperimentato in altre occasioni, nella mattinata di oggi è stata allestita una postazione, in Piazza del Carmine, anche con il “Camper della Polizia di Stato”, con la presenza del personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’U.P.G.S.P., dell’Ufficio Sanitario e del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica, con la collaborazione della locale rete antiviolenza.

Inoltre, l'Ufficio ha aderito all’iniziativa “ORANGE THE WORLD”, in collaborazione dell’Associazione “Soroptimist Club Cagliari – Sardegna”, illuminando simbolicamente di arancione, durante gli orari notturni, la facciata della Questura.

Infine, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, è stata illuminata sempre di arancione la Stanza Rosa, spazio riservato all’ascolto delle vittime vulnerabili.