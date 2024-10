Nella mattinata di oggi, 5 marzo, l'associazione Luna & Sole di Cagliari, attiva in tutta la Sardegna nel contrasto alla violenza di genere e per la tutela dai maltrattamenti di donne e minori, ha inaugurato a Carbonia, alla presenza delle locali autorità civili e religiose, la simbolica panchina rossa donata dalla Conad e posizionata all'ingresso del supermercato di piazza Ciusa.

Presenti anche i responsabili del UISP. Per Luna & Sole la presidente Marinella Canu, il vicepresidente avvocato Gianfrancesco Piscitelli, la segretaria Rosanna Granitzia e la psicologa forense Emanuela Piredda. Per il UISP il dottor Luciano Matzeu.

L'avvocato Piscitelli ha dichiarato: "Non è con una panchina che pensiamo di risolvere il problema della violenza, ma è un simbolo che la Conad ha deciso di posizionare nei vari paesi davanti ai propri esercizi commerciali: un simbolo che attira l'attenzione e spinge chi lo nota a chiedersi il significato dandoci la possibilità di tenere alta l'attenzione su un problema che è diventato un "cancro" nella nostra società, non meno della stessa malattia".

"Nostro dovere - prosegue Piscitelli - è informare e formare a tutti i livelli, dagli adolescenti in poi, comprendendo genitori, insegnanti, autorità. Solo imparando a riconoscere la violenza in tutte le sue forme evidenti e subdole si potrà parlare di prevenzione e tentare di sconfiggere questo grave male. Violenza a 360 gradi e non a caso oggi vesto camicia e maglia azzurre con cravatta gialla".