La Questura di Cagliari ha aderito alla campagna nazionale "Questo non è amore" e da giovedì 24 novembre ha dato avvio all’iniziativa "Progetto Camper - Il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere".

Oggi il camper sarà a Sant'Antioco, la mattina fino alle 13:00, dinanzi al Comune in concomitanza con la presentazione del nuovo sportello Antiviolenza-Antistolking, in seno al Plus di Carbonia, gestito dall'associazione "Donne al Traguardo" di Cagliari.