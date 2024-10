Due leggi per far sì che ogni donna, vittima di violenza domestica e in condizione di povertà materiale, possa superare la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto e sia posta in condizioni di accedere ai beni essenziali, per sé e per i propri figli, nonché di partecipare attivamente alla vita sociale.

E' l'impegno che sta portando avanti "Azzurro donna Sardegna" Forza Italia, che mercoledì 25 novembre, in occasione della “Giornata contro la violenza sulle donne”, terrà una diretta streaming sulla pagina Facebook di Azzurro Donna Sardegna, per fare il punto sull'argomento e in particolare per illustrare il report sulla Legge regionale n.33 del 2018 sul “Reddito di Libertà” (prima firmataria l’on. Alessandra Zedda), nonché la proposta di Legge nazionale sul “Soccorso di libertà” (relatrice l’on. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna), mutuata dalla citata legge regionale sarda.

Alla diretta streaming, che inizierà a partire dalle ore 18.45, parteciperanno:

- Ada Lai, coordinatrice regionale di Azzurro donna Sardegna Forza Italia

- Maddalena Calia, vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna Sardegna

- Barbara Congiu, responsabile del settore Pari opportunità di Azzurro donna Sardegna

- Roberta Carta, responsabile dell’Area metropolitana di Cagliari per Azzurro donna Sardegna

- Anna Lai, responsabile della città di Cagliari per Azzurro donna Sardegna

- Roberta Sulis, responsabile del settore Sanità di Azzurro donna Sardegna

- Rita Ragatzu, responsabile della città di Selargius per Azzurro donna Sardegna

- Suor Anna Cogoni, responsabile del Centro di Selargius per donne vittime di violenza

Saranno collegate alla diretta streaming le responsabili di altri territori sardi per Azzurro donna Sardegna Forza Italia. Nel corso della diretta, si collegheranno il coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci, e l'assessora regionale al Lavoro Alessandra Zedda. Quest'ultima parteciperà la mattina, alle ore 11, a Roma, anche alla conferenza stampa sulla suddetta proposta di Legge nazionale di Catia Polidori.