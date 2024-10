È accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie. Per sette anni un marito violento, originario di Arzana, avrebbe abusato della moglie per questo motivo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Tortoli'.

L'uomo, L.S., 45 anni, e' stato rintracciato, dopo serrate ricerche, nelle campagne di Ilbono. Gli e' stato notificato un ordine di carcerazione disposto dalla procura generale della Corte d'appello di Cagliari: deve scontare una pena principale di 5 anni, cui si aggiunge quella accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per altri cinque.

Gli abusi, anche sessuali, nei confronti della moglie, sono stati commessi a Jerzu dal 2003 fino al 15 agosto 2010. I giudici l'hanno anche interdetto dalla tutela e curatela perpetua ed escluso dalla successione della moglie.

L'uomo si trova nel carcere per 'sex offender' di Lanusei.