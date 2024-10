Appuntamento domani, venerdì 19 gennaio a Nuoro, dalle 15,30 alla Sala "Donata Marchi", in Via Gramsci 59. Il convegno è promosso dall'Ordine degli Psicologi della Sardegna con l'Ordine dei Medici, la Camera Penale, l'Ordine degli Avvocati e la Scuola Forense di Nuoro. Molteplici gli aspetti giuridici, psicologici e medici che verranno affrontati per definire e gestire il reato più turpe, la violenza sessuale sui minori, che la cronaca solo in parte "racconta" , anche per la difficoltà di emersione di episodi, spesso consumati per anni fra le mura domestiche o in luoghi inimmaginabili.

Difficoltà di emersione proprio per la difficoltà di "ascoltare" il minore, sottoposto ad abusi, e di "raggiungere" la sua psiche:"Occorre una collaborazione e una sinergia fra i diversi soggetti che si occupano di minori abusati- come sottolinea Angela Quaquero, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna- per la delicatezza e la specificità della condizione del minore sottoposto a violenza sessuale, e per le complesse implicazioni umane, familiari e sociali che questo delitto comporta. Un approccio errato potrebbe arrecare anche danni psicologici, che si sommano a quelli delle violenze subite, difficilmente sanabili nel tempo".

I lavori, dopo i saluti istituzionali, saranno aperti da Angela Quaquero, seguirà laTavola Rotonda coordinata da Maria Concetta Sirca, vicepresidente della Camera Penale di Nuoro con gli interventi di Giorgio Bottarelli, Sostituto Procuratore del Tribunale di Nuoro; Salvatore Murru, avvocato penalista, Presidente Camera Penale di Nuoro; Franca Carboni, neuropsichiatra infantile e Lorenza Bazzoni, psicologa e psicoterapeuta. Seguiranno gli interventi programmati e il dibattito.

Il convegno è in corso di accreditamento per gli avvocati per la formazione continua.