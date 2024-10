Oggi davanti al Giudice dott. Roberto Cau si è definitivamente aperto il processo con rito abbreviato che vede imputato per violenza sessuale su minori Andrea Puxeddu, il professore di musica di San Gavino arrestato il 29 dicembre dello scorso anno ed attualmente ai domiciliari.

In aula l'imputato con il proprio difensore, l’avvocato Vinelli, il pm. Dott. Caria, l’avvocato Gianfrancesco Piscitelli che assiste la minore e i suoi genitori e il padre della minore.

Il Giudice ha sciolto la riserva avanzata nella scorsa udienza e ha definitivamente ammesso la costituzione di parte civile anche dell'associazione che si interessa di violenza “Angeli nel Cuore” di Arbus, assistita dall'avvocato Elisabetta Magrini. Preliminarmente l'avvocato Vinelli ha chiesto che non fosse ammessa la memoria contenente ulteriori documenti probatori consistenti in screenshot di chat e certificati medici sostenendo che la loro produzione fosse avvenuta in un momento processualmente tardivo rispetto alla scelta del rito abbreviato.

Dopo due ore il Giudice ha sciolto la riserva ammettendo la produzione perché avvenuta prima dell’ammissione del rito abbreviato che prevede la discussione allo stato degli atti. Considerata l'ora tarda, il Giudice ha rinviato per la definitiva discussione delle parti processuali all'udienza del prossimo 15 dicembre.