Andrea Puxeddu, il professore 35enne arrestato il 29 dicembre scorso nella sua casa di San Gavino Monreale, comparso ieri davanti al G.I.P. di Cagliari Michele Contini, si è avvalso della facoltà di non rispondere e pertanto resta in carcere ad Uta. L'accusa per lui è di aver violentato un'alunna 12enne.

Proseguono senza sosta le indagini condotte dal pm della Procura di Cagliari Daniele Caria e dagli uomini della Squadra Mobile di Cagliari e gli accertamenti tecnici su quanto sequestrato dagli inquirenti.

L’avvocato Gianfrancesco Piscitelli, avvocato penalista di fiducia che assiste dai primi istanti i genitori della bambina, rispondendo alle nostre domande afferma: "Non mi meraviglio della scelta difensiva del non rispondere: l’indagato ritiene di aver cancellato ogni prova o forse lo spera. Sono indagini molto riservate e blindate quelle della Procura, ma anche le mie indagini difensive lo sono e coinvolgono vari professionisti esperti con cui collaboro da sempre".

"Ora il problema sorgerà per la vittima che dovrà, alla sua tenera età, affrontare il ritorno a scuola e le mille domande curiose di coetanei, degli stessi professori sino a ieri colleghi ed amici dell’indagato. E’ ovvio che sorge spontanea la domanda: come mai nessuno aveva notato nulla, un disagio e cambiamento di carattere ed umore in una bambina poco più che undicenne?", si domanda Piscitelli.

"E la vittima è un caso isolato o ce ne sono altre che non hanno avuto il coraggio di sfogarsi? Staremo a vedere, ma non permetterò che si stenda un velo pietoso su una tale bruttura, su un reato così infamante che offende e ferisce l’intera comunità perché non va dimenticato che la piccola vittima potrebbe essere figlia, sorella, nipote, parente ed amica di ognuno di noi".

"Ringrazio l’Associazione Angeli nel Cuore di Arbus, la psicologa A. B., per avermi allertato permettendomi di agire tempestivamente trovando immediato appoggio professionale dalla Squadra Anticrimine e Squadra Mobile della Questura di Cagliari e disponibilità della Procura di Cagliari, della competente Stazione Carabinieri e dei periti, della Squadra P.G. Procura, nonostante giorni festivi particolari di naturale sottorganico".

Aggiornamento 4 ottobre 2023 ore 12:11. Iniziato ieri il processo.