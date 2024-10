Nella tarda serata di ieri, a Quartu Sant'Elena, a conclusione di una serrata caccia all'uomo, i Carabinieri del dipendente Norm e della stazione di Selargius hanno tratto in arresto per violenza sessuale ai danni di una donna di 53 anni di Selargius Diego Pisano, 45enne di Quartu Sant'Elena, con precedenti specifici di polizia.

L’uomo, nella mattinata di ieri, nella via Settembrini di Selargius, aveva bloccato e palpeggiato ripetutamente la donna, prima che la stessa riuscisse a divincolarsi e a metterlo in fuga. Grazie anche all'acquisizione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri operanti sono riusciti a risalire all'aggressore, successivamente rintracciato, al termine di una serrata attività di ricerca condotta con numerose pattuglie di questa Compagnia, nei pressi della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Flumini di Quartu e tratto in arresto.

Pisano, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre la vittima, medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è stata dimessa con una prognosi di sei giorni per escoriazioni varie.