I Carabinieri della stazione di Cagliari S.Avendrace della compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto un pregiudicato cagliaritano classe 1969 a seguito dell’ordinanza di applicazione misura cautelare conseguente all’attività di indagine svolta dai militari della stazione, per il reato di violenza sessuale aggravata che lo stesso avrebbe commesso in data 20 aprile 2018 nei confronti di una minore classe 2003 di Elmas, figlia della compagna.

Il pregiudicato infatti, operaio di Sestu, era il compagno della madre della minore che lo scorso 10 maggio aveva appositamente sporto querela contro l’uomo che, dall’anno 2017 avrebbe rivolto svariate attenzioni sessuali alla figlia convivente della donna, molestandola attraverso l’invio di foto e video sul suo telefono cellulare che lo ritraevano in pose sconvenienti fino a che, alla fine di aprile l’uomo avrebbe tentato di indurre la minore ad intrattenere con lui un rapporto sessuale, occasione nella quale riusciva unicamente a palparla in alcune parti intime, atto a seguito del quale la minore si allontanava immediatamente dall’uomo.