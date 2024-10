Per cause ancora da accertare, alle 19,30 un'autovettura è uscita fuori strada, andando a sbattere violentemente contro un muretto sulla Strada Provinciale 90 in direzione Badesi.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Tempio che hanno estratto un ferito dall'abitacolo. In tutto quattro feriti, due trasportati a Sassari dall'elisoccorso e due all'ospedale di Tempio dal personale del 118.