Violento scontro, ieri a San Vito, tra un’auto, un’Audi A1 condotta da un’infermiera 49enne di Escalaplano, e una mucca, che le ha tagliato la strada sulla carreggiata, immediatamente dopo una curva.

I carabinieri dell'aliquota radiomobile della locale compagnia sono immediatamente intervenuti sulla strada statale 387 al km 79 200, dove è accaduto l’incidente, a seguito del quale la conducente è stata accompagnata dal fratello al pronto soccorso dell'ospedale di Muravera per accertamenti e cure, mentre il bovino si è allontanato dalla sede stradale, non si sa in quali condizioni.

Danni ingenti all'autovettura che è comunque marciante. Sono in corso intanto, da parte dei militari, gli accertamenti per risalire al proprietario dell'animale. I documenti di guida e di circolazione di autista e mezzo sono risultati essere in ordine.