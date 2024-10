Erano le 21:30 di ieri quando a Cagliari, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, i carabinieri di Stampace, unitamente a personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, sono intervenuti in via Matta dove un 44enne italiano, noto alle forze dell'ordine, a seguito di un litigio per futili motivi, aveva aggredito un cittadino del Bangladesh di 39 anni.

Entrambi, secondo quanto emerso, erano in stato di ebbrezza. Lo straniero, a seguito delle lesioni riportate, è stato trasportato da personale del 118 in codice rosso all'ospedale Brotzu. Alla fine è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

I carabinieri attendono ora l'iniziativa giudiziaria della vittima del pestaggio per poter procedere nei confronti dell'aggressore.