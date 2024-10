Brutto incidente nel pomeriggio sulla Statale 129, all’altezza del chilometro 88. Intorno alle 15:15, per cause in corso di accertamento, si è verificato un violento scontro frontale tra un furgone e un'auto.

Feriti entrambi i conducenti, in particolare quello dell’auto che è stato estratto dagli uomini del distaccamento dei Vigili del fuoco di Macomer. Sul posto anche i carabinieri di Macomer, il 118 e gli uomini del’Anas.