Quattro persone sono state fermate dalla Polizia locale di Sassari con l'accusa di avere scatenato una violenta rissa in piazza d'Italia, poco prima delle 18 di oggi.

Allo scontro avrebbero preso parte una decina di persone. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, coordinati dal dirigente Gianni Serra, a scatenare la furia di cinque o sei giovani, sarebbe stato il rifiuto dei gestori di un bar di servire loro da bere.

Gli avventori, per tutta risposta, si sarebbero scagliati contro camerieri e baristi aggredendoli. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che sono riusciti a rintracciare fermare alcuni di loro. In quattro sono stati accompagnati al Comando di via Carlo Felice dove sarà verificata la loro posizione e si deciderà se procedere con l'arresto.