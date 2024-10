Avrebbe violentato la figlia per cinque lunghi anni. Per questo i Carabinieri della compagnia di Bitti hanno arrestato un 48enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della repubblica presso il tribunale di Nuoro.

L’uomo è ora rinchiuso nel carcere di Badu ‘e Carros.

Le violenze, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbero iniziate cinque anni fa.

Solo nel 2016 la giovane ha trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine che hanno attivato i servizi di assistenza e supporto alla ragazza.