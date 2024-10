Un'intensa grandinata si è abbattuta durante la notte e questa mattina a Luogosanto, centro della Gallura, provocando “l'esondazione di alcuni torrenti e l’impraticabilità di alcune viabilità, soprattutto nella parte più a Nord del nostro Comune”, ha fatto sapere il sindaco, Agostino Pirredda.

Il primo cittadino, per la giornata di oggi, ha sospeso le attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado per prevenire disagi e incidenti e consentire alle squadre del Comune e della Protezione civile di intervenire per mettere in sicurezza le situazioni critiche e riportare alla normalità la viabilità.