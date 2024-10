L’ha prima palpeggiata nelle parti intime poi l’ha aggredita e le ha rubato la borsa. Vittima una prostituta nigeriana di 28 anni. E’ successo ieri sera, intorno alle 21:00, in piazzale Trento a Cagliari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato l’autore dell’aggressione. Si tratta di un commerciante 64enne senegalese, residente a Cagliari, arrestato per violenza sessuale e tentata rapina.

Alla giovane in ospedale sono stati riscontrati traumi con ecchimosi per lo più al volto, giudicati guaribili in sette giorni.