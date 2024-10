È uscito di casa senza alcun apparente motivo e si è ribaltato con l’auto. Spaventoso incidente oggi pomeriggio in via delle Spighe a Pirri. Un 20enne di Monserrato guida di una Renault Clio stava percorrendo la via a folle velocità, all’altezza dello stop il giovane ha perso il controllo del mezzo, ha urtato violentemente una Mercedes Classe A in sosta spingendola contro un cancello e si è ribaltato.

Il ragazzo è rimasto illeso. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale che, oltre a occuparsi dei rilievi, hanno emesso una sanzione 373,34 euro ai danni del 20enne per aver violato le disposizioni governative adottate per l'emergenza Coronavirus. Il ragazzo infatti era uscito dal suo comune di residenza senza giustificato motivo.